la magia di mozart con i pomeriggi musicali

I Pomeriggi Musicali questa sera alle 21,15 si esibiscono all’Arena dell’Auditorium Azzaretti di Fortunago, in provincia di Pavia. Sul podio la direttrice Mimma Campanale che guiderà l’ensemble in un programma interamente dedicato a Mozart, alla sua musica e alla sua leggenda. In apertura la Sinfonia da “Le nozze di Figaro“, pagina brillante che introduce una delle opere liriche più celebri del compositore salisburghese. Nella seconda parte la “ Sinfonia n. 40 in Sol minore K550“, uno dei capolavori assoluti del repertorio sinfonico per la sua originalità e raffinata mestizia. La Sinfonia evita l’introduzione lenta e attacca direttamente con... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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