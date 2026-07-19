Le note di Haydn e Schubert con I Pomeriggi Musicali
Alle 19 all’ADI Design Museum si è esibita l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, fondata nel 1945 a Milano. L’ensemble ha eseguito composizioni di Haydn e Schubert, inclusa la Sinfonia n. La serata si è concentrata su brani classici, con un repertorio dedicato alle note di questi compositori. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e si è svolta in un contesto che unisce musica, design e innovazioni industriali.
Oggi alle 19 all’ ADI Design Museum va in scena l’ Orchestra de I Pomeriggi Musicali, storica istituzione orchestrale milanese nata nel 1945. Fra forme, innovazioni industriali, storie del design italiano si potrà ascoltare la Sinfonia n. 104 in Re maggiore “London“ di Haydn e la Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore, D 485 di Schubert. I Pomeriggi Musicali amano alternare la tradizione della grande musica a quella dei nostri giorni come amano uscire dal Teatro Dal Verme per suonare in luoghi inusuali dalla buona acustica. L’esibizione, a ingresso libero, fa parte del cartellone delle attività estive del museo e permette al pubblico di ascoltare brani di autori classici in un ambiente architettonico lineare, fuori dai tradizionali palchi teatrali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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