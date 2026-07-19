le note di haydn e schubert con i pomeriggi musicali

Notizia in breve

Alle 19 all’ADI Design Museum si è esibita l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali, fondata nel 1945 a Milano. L’ensemble ha eseguito composizioni di Haydn e Schubert, inclusa la Sinfonia n. La serata si è concentrata su brani classici, con un repertorio dedicato alle note di questi compositori. La manifestazione ha visto la partecipazione di pubblico e si è svolta in un contesto che unisce musica, design e innovazioni industriali.