I Pomeriggi Musicali a Villa Cusani
Durante un concerto a Villa Cusani, un’orchestra da camera italiana ha eseguito sinfonie di Haydn e Schubert. L’ensemble, attivo dal dopoguerra, ha presentato un repertorio che spazia dal classico alla musica contemporanea. La performance si è svolta nel pomeriggio, coinvolgendo il pubblico presente nella villa.
Le sinfonie di Haydn e Schubert nell’interpretazione di una delle più grandi orchestre da camera italiane. Un ensemble attivo dal dopoguerra e da allora sempre capace di tenere assieme repertorio classico e attenzione alla contemporaneità. Ma anche l’originalissima miscela di elementi pre-barocchi, influenze cantautorali, sonorità jazz e ascendenze del folk celtico di una cantante e violoncellista irlandese dai brani ammalianti. Sono i due concerti che si terranno questa settimana a Carate su iniziativa del Comune. Si comincerà giovedì alle 21 in Villa Cusani con l’esibizione dell’orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, sotto la direzione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Sabato 11 luglio, l'Orchestra I Pomeriggi Musicali propone ben due appuntamenti ad accesso libero entrambi con musiche di Honegger, Mozart e Mendelssohn. I concerti si terranno nelle seguenti location: Ore 19:00 – Presso il Parco del Campus Bocconi (Vi facebook
Fantastico pomeriggio a tutti x.com
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