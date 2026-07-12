i pomeriggi musicali a villa cusani

Durante un concerto a Villa Cusani, un’orchestra da camera italiana ha eseguito sinfonie di Haydn e Schubert. L’ensemble, attivo dal dopoguerra, ha presentato un repertorio che spazia dal classico alla musica contemporanea. La performance si è svolta nel pomeriggio, coinvolgendo il pubblico presente nella villa.

Le sinfonie di Haydn e Schubert nell’interpretazione di una delle più grandi orchestre da camera italiane. Un ensemble attivo dal dopoguerra e da allora sempre capace di tenere assieme repertorio classico e attenzione alla contemporaneità. Ma anche l’originalissima miscela di elementi pre-barocchi, influenze cantautorali, sonorità jazz e ascendenze del folk celtico di una cantante e violoncellista irlandese dai brani ammalianti. Sono i due concerti che si terranno questa settimana a Carate su iniziativa del Comune. Si comincerà giovedì alle 21 in Villa Cusani con l’esibizione dell’orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, sotto la direzione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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