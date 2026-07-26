È stato annunciato che sorgerà un nuovo centro per il trattamento del disagio psichiatrico, situato accanto all’ospedale Santa Maria. Il progetto prevede un investimento di oltre 667 milioni di euro destinato all’edilizia sanitaria in Emilia-Romagna, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Il nuovo edificio sarà parte di un piano di interventi finanziato dall’Inail, che mira a migliorare le strutture dedicate alla salute mentale nella regione.

Oltre 667 milioni di euro nel piano degli investimenti Inail destinati all’ edilizia sanitaria in Emilia-Romagna. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera all’intesa sullo schema di decreto nell’ambito del programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, valutabili dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In provincia di Reggio, il progetto relativo al servizio psichiatrico di diagnosi e cura all’ Arcispedale Santa Maria Nuova (7,8 milioni) prevede la realizzazione di un edificio di 1.500 mq che ospiterà una residenza sanitaria psichiatrica di 20 posti letto, afferente al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, oggi situata all’ospedale di Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lotta aI disagio psichiatrico. Il nuovo ‘Diagnosi e Cura’ in città. Sorgerà di fianco al Santa Maria

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