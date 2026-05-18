Un episodio di paura si è verificato a Modena, dove un uomo ha investito otto persone con la propria auto in strada. Le autorità hanno escluso che si tratti di un atto terroristico, indicando invece che alla base dell’accaduto ci sarebbe un grave disagio psichiatrico. La vicenda si è verificata sabato e ha coinvolto un singolo individuo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito sotto l’effetto di problemi di natura mentale. Nessuno dei feriti versa in condizioni gravissime.

Salim El Koudri, l’uomo che sabato ha lanciato la propria auto contro una folla a Modena, ferendo otto passanti, avrebbe agito a causa di un forte disagio psichico. A confermarlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ai giornalisti ha dichiarato che sul caso “ci sono accertamenti in corso ed è giusto che li completi l’autorità giudiziaria con la necessaria riservatezza. Al momento il fatto sembra collocabile soprattutto in una situazione di disagio psichiatrico che, tuttavia, non cambia la tragicità degli effetti. Ad oggi è evidente questa condizione personale di carattere psichiatrico”. “Non c’è nulla che ci sia sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Terrore in strada a Modena, Piantedosi esclude il terrorismo: “Si tratta di disagio psichiatrico”

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