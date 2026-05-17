Piantedosi esclude il terrorismo | Dietro la strage un evidente disagio psichiatrico

Il giorno dopo l’incidente che ha causato vittime nel centro storico di Modena, il ministro dell’Interno e il capo della Polizia sono arrivati in città per un incontro in Prefettura dedicato alla sicurezza. Piantedosi ha escluso collegamenti con il terrorismo, affermando che dietro l’evento c’è un evidente disagio psichiatrico. La riunione ha coinvolto autorità locali e forze dell’ordine per valutare la situazione e pianificare eventuali interventi. Nessuna altra informazione è stata rilasciata riguardo alle indagini in corso.

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