Piantedosi esclude il terrorismo | Dietro la strage un evidente disagio psichiatrico
Il giorno dopo l’incidente che ha causato vittime nel centro storico di Modena, il ministro dell’Interno e il capo della Polizia sono arrivati in città per un incontro in Prefettura dedicato alla sicurezza. Piantedosi ha escluso collegamenti con il terrorismo, affermando che dietro l’evento c’è un evidente disagio psichiatrico. La riunione ha coinvolto autorità locali e forze dell’ordine per valutare la situazione e pianificare eventuali interventi. Nessuna altra informazione è stata rilasciata riguardo alle indagini in corso.
Il giorno dopo il drammatico investimento che ha sconvolto il centro storico di Modena, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani sono arrivati in città per partecipare a un vertice sulla sicurezza in Prefettura. Ad accoglierli c’erano il presidente della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
Orrore a Modena, Piantedosi: ‘Dietro l’attacco, un evidente disagio psichiatrico’Il ministro dell’Interno Piantedosi interviene sulla strage di Modena: “Non risultano elementi sfuggiti alla prevenzione antiterrorismo”.
Il Ministero Piantedosi a Modena, esclusa l'ipotesi terrorismo: "Evidente disagio psichiartico"All'indomani del drammatico evento che ha scosso il cuore di Modena, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio...
PIANTEDOSI IN CITTÀ, IL MINISTRO: ‘ESCLUSA L’IPOTESI DEL TERRORISMONel video l’intervista a -Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno – Lucio Pennella, Questore di Modena Non è terrorismo. Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto il pun ... tvqui.it
Modena, parla Piantedosi: Evidente componente psichiatrica per El Koudri. Terrorismo? Deciderà la magistraturaÈ giusto che l’autorità giudiziaria finisca di fare i suoi accertamenti, ma la componente psichiatrica è storicamente molto evidente. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a chi gli ... affaritaliani.it