Una lite tra inquilini riguarda gli spazi e i nuovi arrivi, culminata in un incendio in una mansarda. Le discussioni sono iniziate con divergenze sulle stanze da occupare e sono proseguite con la volontà di uno di portare la propria famiglia. Pochi giorni prima dell’incendio, era stato notificato anche uno sfratto dal proprietario dell’immobile. Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Prima le discussioni su chi dovesse occupare la stanza più grande e chi quella più piccola, poi la volontà di uno degli inquilini di far arrivare la propria famiglia e infine la circostanza che, pochi giorni prima dell’ incendio, era stato notificato anche uno sfratto dal proprietario dell’immobile. È su questo clima di tensione che si concentrano le indagini dei carabinieri per ricostruire l’origine del rogo scoppiato venerdì intorno alle 20 nella mansarda di via Livorno 6 a Montecchio di Vallefoglia, costato il ricovero di tre cittadini stranieri di 25, 34 e 36 anni. Parallelamente è caccia alle tracce del liquido infiammabile che, secondo il racconto dei due pakistani rimasti ustionati, sarebbe stato usato dall’ospite egiziano per appiccare il fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lite sugli spazi e i nuovi arrivi. Così è nato il rogo nella mansarda

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