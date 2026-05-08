Fonzaso rogo notturno in una mansarda | 19 soccorritori al lavoro

Nella notte, un incendio ha interessato una mansarda a Fonzaso, coinvolgendo un team di 19 soccorritori. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza gli ambienti sottostanti. Restano ancora da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme e le modalità con cui i soccorritori sono riusciti a intervenire per salvare le parti inferiori dell’edificio.

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? Domande chiave Come hanno fatto i soccorritori a salvare i piani inferiori?. Cosa ha scatenato le fiamme nella mansarda di Fonzaso?. Quali danni strutturali ha causato il calore intenso all'edificio?. Perché l'intervento ha richiesto mezzi speciali e così tanti operatori?.? In Breve 19 soccorritori tra Vigili del Fuoco di Feltre, Belluno e volontari del Basso Feltrino.. Operazioni di spegnimento e bonifica concluse alle ore 4:20 del mattino.. Intervento sul posto dei Carabinieri e del sindaco di Fonzaso.. Nessun ferito registrato nonostante il rogo abbia colpito la mansarda giovedì 7 maggio.. Un violento incendio ha colpito una abitazione a tre piani a Fonzaso nella serata di giovedì 7 maggio, quando le fiamme hanno preso di mira il piano mansardato poco dopo le ore 21:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fonzaso, rogo notturno in una mansarda: 19 soccorritori al lavoro Notizie correlate Bollate, rogo infernale nel deposito di rottami: 60 soccorritori al lavoroUn violento incendio ha colpito l’area esterna della Riam, azienda specializzata nel settore della rottamazione di materiali ferrosi, nella zona di... Grumello: rogo notturno, 8 feriti e 6 squadre al lavoroUn rogo notturno ha colpito una palazzina residenziale a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, provocando l’evacuazione immediata di otto...