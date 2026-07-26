La Juventus si muove per portare a termine due acquisti in attacco, con l’obiettivo di rafforzare la rosa sotto la guida di Spalletti. Mentre ci sono passi avanti significativi per l’arrivo di Kolo Muani, non si tratta dell’unico nome nel mirino dei bianconeri. La società sta valutando altre opzioni per completare il reparto offensivo, con trattative in corso e incontri programmati. Nessun dettaglio sui nomi delle altre possibili trattative è stato ancora reso pubblico.

Passi in avanti decisivi per Kolo Muani, ma non c'è solo il centravanti del Psg tra gli obiettivi bianconeri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

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