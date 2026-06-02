Il difensore ex Bayern Monaco, ora al Real Madrid, ha giocato pochi minuti nelle ultime due stagioni, ma le sue garanzie fisiche attirano l'interesse della Juventus. La società bianconera valuta un possibile trasferimento per rafforzare la linea difensiva. La decisione dipenderà anche dalle valutazioni sul suo stato di forma e dalle trattative in corso. Alaba rimane un nome caldo nel mercato, con l’obiettivo di migliorare la rosa sotto la guida di Spalletti.

di Luca Fioretti Pochi minuti al Real Madrid nelle ultime due stagioni, ma le garanzie fisiche spingono i bianconeri all’assalto: i numeri di Alaba. La Juventus è pronta a far scattare l’assalto a David Alaba. Come svelato da Tuttosport, i bianconeri hanno ricevuto relazioni mediche estremamente positive dal Real Madrid sulle reali condizioni del difensore austriaco. Un semaforo verde fondamentale per la dirigenza, considerando che il centrale è reduce da un biennio fortemente condizionato dagli infortuni che ne hanno limitato drasticamente l’impiego in Spagna. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE I numeri delle ultime due stagioni con la maglia delle Merengues fotografano chiaramente questo periodo di complessa gestione fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alaba alla Juve sarebbe il colpo giusto per la difesa di Spalletti? Come sono andate le ultime due stagioni

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