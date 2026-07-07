L’allenatore della Juventus ha chiesto alla società un secondo acquisto in attacco, oltre a Kolo Muani. La dirigenza sta valutando due possibili obiettivi, anche se non sono stati resi noti i nomi. La strategia di mercato si sta intensificando mentre si avvicina l’inizio della prossima stagione. La squadra si prepara a definire le trattative e a completare il reparto offensivo.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, doppia richiesta in attacco per Spalletti: non basterà il solo Kolo Muani, due i sogni del mister. La programmazione per la prossima stagione della Juventus entra finalmente in una fase caldissima e ricca di colpi di scena. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha formulato precise richieste per potenziare il reparto avanzato. Il mister ritiene infatti che per essere competitivi su tutti i fronti sia necessario un ulteriore innesto di peso. Non solo Kolo Muani, Spalletti chiede alla Juve un secondo colpo in attacco: per questo motivo, il club bianconero ha riattivato i propri canali esplorativi europei per accontentare l’allenatore in vista delle prossime scadenze stagionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Non solo Kolo Muani, Spalletti chiede alla Juve un secondo colpo in attacco: due i sogni del mister

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KOLO MUANI SEMPRE PIÙ JUVE SPALLETTI ASPETTA IL SUO ATTACCANTE

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