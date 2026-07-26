Il Comune ha affidato un incarico legale per difendersi in tribunale contro 28 società del settore marmo, tra cui la Figaia Cave. La decisione è stata ufficializzata con una determina nei giorni scorsi. La questione riguarda un contenzioso legato a pratiche legali e ricorsi presentati dalle aziende del settore lapideo. Il costo complessivo stimato per la difesa si avvicina ai 100.000 euro.

Entra nel vivo il maxi-contenzioso che vede contrapposti il Comune e il mondo del lapideo. Di questi giorni la determina con cui l’amministrazione comunale ha ufficializzato l’affidamento dell’incarico legale per resistere al fitto pacchetto di ricorsi presentati da 28 società del settore marmo, capitanate dalla Figaia Cave. La scelta della giunta e del Settore Ambiente e marmoper la difesa dei beni pubblici è ricaduta sull’avvocato Dario Rigacci dello Studio Legale Lessona di Firenze. Una decisione all’insegna della continuità visto che l’avvocato Rigacci aveva già difeso palazzo civico nella precedente fase del contenzioso, e conosce nel dettaglio ogni singola piega del fascicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guerra del marmo. Quasi 100mila euro per difendersi al Tar

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