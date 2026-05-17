Un procedimento legale ha portato al sequestro di quasi 100.000 euro, legato a un caso di peso eccessivo nel traffico di denaro. Nei primi mesi del 2026, sono stati accertati oltre 1,5 milioni di euro, ma i dettagli specifici riguardano un episodio in cui il valore di un bene è stato considerato troppo alto rispetto ai parametri consentiti. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione finanziaria, con accertamenti in corso da parte delle autorità competenti.

EMPOLI Del milione e mezzo di euro (e più) accertato nei primi mesi di questo 2026, esattamente 97.604,54 euro derivano da sanzioni elevate dagli agenti della polizia locale dell’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per il mancato rispetto dell’articolo 142 del CdS (indubbiamente uno degli articoli più temuti da ogni automobilista). Di cosa si tratta, nello specifico? Dell’articolo del Codice della Strada che disciplina i limiti di velocità: i veicolo non possono superare i 130 kmh per le autostrade, i 110 kmh per le strade extraurbane principali, i 90 kmh per le strade extraurbane secondarie e i 50 kmh per le strade nei centri abitati. Nel conteggio rientrano quindi gli utenti "immortalati" dagli autovelox (in primis) o colti in fallo dalle pattuglie della polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quasi 100mila euro per il piede troppo pesante

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