Il 23 aprile due uomini hanno rapinato un negozio di gioielleria in un centro commerciale. La rapina ha fruttato circa 100.000 euro. I rapinatori sono stati identificati grazie a un monopattino usato durante il tentativo di fuga. Uno di loro aveva prenotato online una Fiat 500 rossa con cui si sono allontanati dal luogo del colpo. La polizia ha arrestato i sospetti nei giorni successivi.

Como, 28 maggio 2026 – La mattina del 23 aprile, Pierfrancesco Marici si è messo al computer e ha prenotato a suo nome la Fiat 500 rossa con cui la sera, assieme a tre complici, avrebbe rapinato il negozio Stroili Oro del centro commerciale di Tavernola. Le immagini . Il ventiduenne di Maslianico, arrestato lunedì mattina dalla Squadra Mobile di Como assieme al coetaneo comasco Giovanni Muscarella, poco dopo è passato a prendere l’amico: a bordo di un monopattino elettrico, hanno raggiunto Sesto San Giovanni, dove alle 11 di mattina ricevevano in consegna l’auto. https:www.ilgiorno.itcomovideo-rapina-stroili-como-dx3i9xmi Un tragitto durante il quale sono passati sotto svariate telecamere, che li hanno ripresi da ogni angolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpo da quasi 100mila euro a Stroili Oro, i due rapinatori incastrati dal monopattino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colpo da 325mila euro in gioielleria: in manette due sanseveresi incastrati per la sosta in rosticceriaDue uomini di San Severo sono stati arrestati dalla polizia in relazione a un colpo in una gioielleria di Ravenna, avvenuto il 10 novembre scorso.

Colpo da 100mila euro al Mirabello di Cantù: ladri acrobati dal tetto, tabaccheria svaligiataNella giornata di ieri, ladri sono penetrati nella tabaccheria Toto Mania all’interno del centro commerciale Mirabello di Cantù, svaligiando il...

Temi più discussi: 10eLotto e SuperEnalotto, vinti 100mila euro nel Pescarese: I fortunati sono due clienti abituali; Rapina in gioielleria, arrestata la banda. Il colpo il 23 aprile a Tavernola, bottino 100mila euro; Rubano la cassaforte di Mondo Convenienza e seminano i Carabinieri con un estintore; Compra un 'Gratta e vinci' da 5 euro e vince mezzo milione.

Dar Jedburgh (@DarJedburgh) / Posts / X x.com

Furti nello Spezzino, il capo Dejan e la festa per il colpo da 100mila euroLa Spezia – Tutto il giorno è via, salta soltanto da una casa a un’altra, ecco cosa fa, tutto il giorno per furti, tutti i giorni le solite cose, io non ce la faccio, sono stufa della mia vita. ilsecoloxix.it

Ladri di biciclette, colpo da 100mila euro. Refurtiva trovata in un boscoColpo da oltre 100mila euro fallito nell'Eporediese per una banda di ladri di biciclette. Il furto si era consumato la notte di venerdì 20 marzo a Borgofranco d’Ivrea quando gli autori, dopo aver ... rainews.it