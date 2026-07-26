Sono iniziati i lavori di restauro conservativo di tre statue nei Giardini pubblici Indro Montanelli. Le sculture bronzee raffigurano il geologo Antonio Stoppani, il sindaco Gaetano Negri e il drammaturgo Giuseppe Giacosa. L’intervento riguarda il recupero e la conservazione delle opere, senza modifiche o interventi estetici. I lavori sono stati avviati dalla Giunta e si svolgeranno nelle prossime settimane.

Hanno preso il via gli interventi di restauro conservativo che interesseranno tre “volti noti” dei Giardini pubblici Indro Montanelli, ossia i monumenti bronzei dedicati al geologo Antonio Stoppani, al sindaco Gaetano Negri (nella foto) e al drammaturgo Giuseppe Giacosa. I lavori, per i quali è previsto un investimento complessivo di circa 40mila euro, hanno l’obiettivo di ripristinare il più possibile l’aspetto originale delle opere, senza comprometterne l’autenticità e l’integrità storica. Gli interventi che saranno avviati sulle tre statue dei Giardini di via Palestro prevedono una serie di misure atte a risolvere le criticità strutturali e superficiali dei manufatti, in modo da garantire il decoro dell’area e la piena fruizione dei beni storici da parte della collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Giunta avvia il restauro di tre statue

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