La giunta comunale di Ortona avvia l' iter per la denominazione comunale di origine

La giunta comunale di Ortona ha approvato un atto di indirizzo per avviare l’iter di denominazione comunale di origine. L’atto stabilisce le linee guida per riconoscere ufficialmente un prodotto locale con un nome che ne certifichi l’origine. Ora si procederà con le procedure amministrative e le eventuali consultazioni pubbliche necessarie per formalizzare la denominazione.

La giunta comunale di Ortona ha approvato l’atto di indirizzo per l’istituzione della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.): si tratta di uno strumento finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, delle tradizioni del territorio e delle eccellenze. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il consiglio comunale di Ortona dice sì alle armi alla polizia locale: "Rafforzati i servzi e la sicurezza"Il consiglio comunale di Ortona ha approvato nella seduta di mercoledì 8 aprile il “Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del Corpo...

Piuro: cambia e cresce la giunta comunaleAmministrare un territorio significa saper leggere il presente preparandosi al domani.

Ortona, via libera al comodato gratuito per la sede dell’Autorità di Sistema PortualeLa Giunta di Ortona approva il comodato gratuito dell’immobile Micoperi per la nuova sede operativa dell’Autorità di Sistema Portuale ... abruzzonews.eu

Comune di Ortona, nominata la nuova GiuntaIl sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, eletto alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale che guiderà l'amministrazione cittadina nei ... ansa.it