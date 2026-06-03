due interventi di restauro in arrivo sui tavoli della giunta

Notizia in breve

Due progetti di lavori pubblici sono stati presentati e saranno esaminati dalla giunta comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I progetti riguardano interventi di restauro su due tavoli appartenenti alla giunta. Le iniziative sono state inserite all’ordine del giorno e prevedono lavori di manutenzione e recupero di arredi storici. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi degli interventi.