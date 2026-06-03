Due interventi di restauro in arrivo sui tavoli della giunta

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due progetti di lavori pubblici sono stati presentati e saranno esaminati dalla giunta comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. I progetti riguardano interventi di restauro su due tavoli appartenenti alla giunta. Le iniziative sono state inserite all’ordine del giorno e prevedono lavori di manutenzione e recupero di arredi storici. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi degli interventi.

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Due progetti per altrettanti interventi di lavori pubblici saranno presto sui tavoli della giunta comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Sul versante termale, è previsto il restauro delle logge di via Garibaldi (nella foto), all’ingresso del paese per chi accede da via Conti o via Matteotti, molto significative per la storia della città. Edificate nel 1800, anticamente ospitavano il mercato della seta, in calendario ogni anno ai primi di luglio: un’attività di vendita praticata da quasi tutte le famiglie castrocaresi. Sotto le stesse logge un episodio cruento quale l’impiccagione dei partigiani Adriano Casadei e Silvio Corbari, avvenuta il 18 agosto 1944. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ho restaurato un antico tavolo ottagonale senza il piano ( era in piedi grazie ai chiodi)

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