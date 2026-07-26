La giornata da sogno di Pernici | vince gli 800 agli Assoluti poi la proposta di matrimonio
Francesco Pernici ha vinto gli 800 metri ai Campionati Italiani Assoluti, stabilendo anche un nuovo record nazionale con il tempo di 1:43. Dopo la vittoria, ha chiesto la mano alla sua compagna. La giornata è rimasta impresso come un momento storico per l’atleta, che aveva già battuto il record italiano il 3 luglio scorso. La proposta di matrimonio è avvenuta subito dopo la gara, in un contesto di grande emozione.
È stata una giornata storica per Francesco Pernici ai Campionati Italiani Assoluti: prima la vittoria sugli 800, poi chiede la mano Il fresco primatista italiano, che lo scorso 3 luglio ha ritoccato lo storico record nazionale di Marcello Fiasconaro dopo 53 anni con un impressionante 1:43.60 a Tomblaine, ha confermato il suo ottimo stato di forma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it In finale, Pernici si è portato dietro Giovanni Lazzaro per una tornata e mezza, per poi alzare ulteriormente il ritmo in uscita dall’ultima curva, conquistando il tricolore con il tempo di 1:44. 🔗 Leggi su Sportface.it
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