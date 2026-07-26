Francesco Pernici ha vinto gli 800 metri ai Campionati Italiani Assoluti, stabilendo anche un nuovo record nazionale con il tempo di 1:43. Dopo la vittoria, ha chiesto la mano alla sua compagna. La giornata è rimasta impresso come un momento storico per l’atleta, che aveva già battuto il record italiano il 3 luglio scorso. La proposta di matrimonio è avvenuta subito dopo la gara, in un contesto di grande emozione.

È stata una giornata storica per Francesco Pernici ai Campionati Italiani Assoluti: prima la vittoria sugli 800, poi chiede la mano Il fresco primatista italiano, che lo scorso 3 luglio ha ritoccato lo storico record nazionale di Marcello Fiasconaro dopo 53 anni con un impressionante 1:43.60 a Tomblaine, ha confermato il suo ottimo stato di forma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it In finale, Pernici si è portato dietro Giovanni Lazzaro per una tornata e mezza, per poi alzare ulteriormente il ritmo in uscita dall’ultima curva, conquistando il tricolore con il tempo di 1:44. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La giornata da sogno di Pernici: vince gli 800 agli Assoluti, poi la proposta di matrimonio

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