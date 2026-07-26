Eloisa Coiro vince in scioltezza la finale degli 800 agli Assoluti | test positivo al rientro verso gli Europei

Notizia in breve

Eloisa Coiro ha vinto facilmente la finale degli 800 metri ai Campionati Italiani Assoluti 2026, disputati a Firenze. La atleta, che aveva rinunciato al meeting di Madrid, ha ottenuto la vittoria nonostante un test positivo al rientro in vista degli Europei. La gara si è svolta sulla pista dello stadio Ridolfi.