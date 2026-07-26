Eloisa Coiro vince in scioltezza la finale degli 800 agli Assoluti | test positivo al rientro verso gli Europei
Eloisa Coiro ha vinto facilmente la finale degli 800 metri ai Campionati Italiani Assoluti 2026, disputati a Firenze. La atleta, che aveva rinunciato al meeting di Madrid, ha ottenuto la vittoria nonostante un test positivo al rientro in vista degli Europei. La gara si è svolta sulla pista dello stadio Ridolfi.
Dopo aver rinunciato al meeting di Madrid, Eloisa Coiro risponde presente all’appello e vince senza troppi patemi la finale degli 800 metri ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica sulla pista dello stadio Ridolfi di Firenze. Quinto titolo tricolore all’aperto sul doppio giro di pista per la 25enne romana, che può guardare con rinnovato ottimismo ai prossimi Europei di Birmingham. Diciotto giorni dopo aver realizzato la miglior prestazione nazionale di sempre nella distanza spuria dei 600 (1:24.32), Coiro è tornata a gareggiare confermando il pronostico della vigilia e conquistando la medaglia d’oro agli Assoluti. Questa non era... 🔗 Leggi su Oasport.it
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