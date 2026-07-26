La fuga dei giovani | In 700mila all’estero Stipendi più dignitosi

Circa 700mila giovani italiani sono emigrati all’estero, attratti da stipendi più elevati. Durante una tavola rotonda estiva su economia e finanza, organizzata dal Rotary, si è osservato come la tendenza alla fuga si confermi, evidenziando un crescente spostamento di giovani in cerca di migliori opportunità lavorative all’estero. L’evento si è svolto in provincia, con interventi di esperti e rappresentanti del settore.

È proprio vero che il futuro si costruisce insieme, ma "la strada che stiamo percorrendo (l’Italia e il mondo) è un’altra". Da qui è partita la tavola rotonda annuale estiva su economia e finanza promossa dai Rotary estensi e organizzata dal club di San Giorgio di Piano. A discuterne importanti esponenti del mondo della produzione e del credito, sollecitati dalle domande di Gian Luigi Zaina (dirigente nazionale Confindustria) e Adriano Maestri (manager e amministratore di banche e fondazioni). A "muovere" subito le acque ci ha pensato il direttore della Banca d’Italia di Venezia (ex di Bologna) Michele Benvenuti che ha escluso possano essere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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