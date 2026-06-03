Negli ultimi quattro anni, 192mila giovani hanno lasciato il paese e tra il 2021 e il 2024 sono state 630mila le persone in fuga. Si stima che questa emigrazione abbia causato una perdita di 170 miliardi di euro. Il Partito Democratico propone di contrastare la tendenza aumentando gli stipendi, garantendo il diritto alla casa e offrendo trasporti gratuiti.

La fuga all’estero degli italiani “è un esodo che ci è costato 170 miliardi di euro”, con “192mila giovani che se ne sono andati negli ultimi quattro anni, 630mila persone tra il 2021 e 2024. Una perdita da tutti i punti di vista, ma anche dal punto di vista economico. Questo non è ancora un Paese per giovani”. La segretaria del Pd, Elly Schlein, sceglie questi dati per illustrare un fenomeno che da anni porta all’estero un flusso sempre più consistente di connazionali, che decidono di lasciare l’ Italia alla ricerca di migliori opportunità professionali e qualità di vita. E per questo presenta una rosa di iniziative che possano trattenere chi ha meno di 35 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Più stipendio, diritto alla casa e trasporti gratis: la ricetta Pd contro la fuga dei giovani all’estero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STIPENDI: Ecco perchè la tua busta PAGA potrebbe aumentare | Avv. Angelo Greco

Notizie e thread social correlati

Infermieri, nella vicina Svizzera +250% di stipendio (7.200 euro): “La fuga all’estero? Un problema strutturale, agire subito”In Italia, si registra un aumento significativo di infermieri che scelgono di trasferirsi all’estero, con un incremento di oltre il 250% di stipendi...

Leggi anche: Fuga dei cervelli e innovazione, l’allarme di Panetta (Banca d’Italia): 100mila giovani all’estero, spesa per l’istruzione sotto la media europea

Temi più discussi: Decreto sulla trasparenza salariale, potremo davvero conoscere lo stipendio dei colleghi (maschi)? Cosa cambierà da 7 giugno; Affitti ai massimi storici in Spagna: divorano il 50% dello stipendio; Lavoratore, ora in ferie ti spetta lo stipendio pieno con indennità e buoni pasto, non conta il contratto: la Cassazione; Le indennità vanno pagate anche in ferie. La UIL FP VVF avvia iniziativa legale in favore degli iscritti.

Da maggio, nei cedolini stipendio appare il codice identificativo del CCNL: più trasparenza e controllo per lavoratori e aziende! Scopri a cosa serve, dove trovarlo e perché è importante per i tuoi diritti e la corretta applicazione del contratto. 2lnk.io/F0iEY x.com

Affitti in Spagna: metà dello stipendio, oltre il 70% a Madrid e BarcellonaI dati mostrano una tendenza preoccupante: la quota di stipendio destinata all’affitto è salita dal 38% nel 2019 al 50% nel 2025, raggiungendo il livello più alto dell’intera serie storica analizzata. msn.com

Tredicesima, quando arriva (e perché è più bassa dello stipendio): le date e gli importi. La guida completaL'indennità della tredicesima mensilità spetta a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, part-time o full-time), ... quotidianodipuglia.it