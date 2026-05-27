Il calo del potere d'acquisto, secondo Confindustria, sta frenando la crescita economica e spingendo i giovani a lasciare il paese. La perdita di competitività degli stipendi ha ridotto la capacità di spesa e investimenti, influendo anche sulla natalità. Il Governo non ha ancora adottato misure specifiche per aumentare i salari, nonostante le richieste di intervento da parte delle associazioni imprenditoriali. La situazione si riflette in un mercato del lavoro stagnante e in un calo demografico.

? Domande chiave Come può il calo del potere d'acquisto bloccare la natalità?. Perché il Governo ha scelto di non affrontare il tema salariale?. Quali soluzioni propone Landini per eliminare la precarietà lavorativa?. Come influisce la fuga dei giovani sulla sopravvivenza delle imprese?.? In Breve Potere d'acquisto calato dell'8,6% rispetto ai livelli registrati nel 2019.. Il 16,1% del ceto medio fatica ad arrivare a fine mese.. Bombardieri propone contrattazione territoriale, Landini chiede riforma fiscale e stop fiscal drag.. Bassi salari frenano domanda interna e alimentano il calo della natalità nazionale..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Confindustria: stipendi bassi frenano crescita e fuga dei giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Foggia, l’emorragia dei talenti: fuga dei giovani e stipendi bassiA Foggia, la sparizione di giovani con competenze specializzate sta portando a una diminuzione delle opportunità lavorative nella zona.

Orsini (Confindustria) al governo: “Il costo dell’energia minaccia esistenziale. Salari bassi frenano la domanda interna”Il rappresentante di Confindustria ha dichiarato che il costo dell’energia rappresenta una minaccia esistenziale per le imprese.

Temi più discussi: Orsini (Confindustria): Europa a rischio deserto industriale, salari troppo bassi ma da soli non possiamo alzarli; Confindustria, Orsini bacchetta l'Italia: Da riallocare 20 miliardi di euro. E sugli stipendi bassi ha le idee chiare; Toh! Ora Confindustria scopre che c’è un’emergenza salariale.

Hanno fatto una montagna di utili su Banche, Assicurazioni, Energia, Armi e Leggi per favorire ogni tipo di rendita e impoverito tutti con stipendi da 3° mondo per decenni, poi quando tutto sta crollando all'improvviso si svegliano. #Confindustria #Meloni #Gove x.com

Toh! Ora Confindustria scopre che c’è un’emergenza salarialeAnche Confindustria si sveglia e scopre che in Italia c’è un’emergenza salariale. Meloni glissa. Landini: bene ma non dice come alzarli ... lanotiziagiornale.it

Confindustria, Orsini bacchetta l’Italia: Da riallocare 20 miliardi di euro. E sugli stipendi bassi ha le idee chiareL’Italia, ha osservato Orsini, è quarta per pressione fiscale tra i Paesi avanzati, ma esistono 575 misure fiscali che erodono circa 120 miliardi di base imponibile ... affaritaliani.it