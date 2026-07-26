In-nova, azienda specializzata in comunicazione, si distingue per l'uso di creatività, eventi di forte impatto e testimonial di rilievo. Il fondatore e CEO dell'azienda ha una lunga esperienza nel settore, combinando competenze strategiche e capacità di coinvolgimento del pubblico. La società si concentra sulla realizzazione di iniziative che uniscono idee innovative e figure di spicco per promuovere i propri progetti.

Gianluca Antonelli e la formula del successo di In-nova: creatività, eventi ad alto impatto e testimonial d’eccellenza. Antonelli, Ceo e fondatore di In-nova, incarna la figura del leader nel mondo della comunicazione contemporanea, capace di coniugare visione strategica, conoscenza dei media, capacità di coinvolgere il pubblico ed empatia. Sotto la sua guida, l’agenzia si è affermata come una vera e propria ’fabbrica di idee’, diventando un punto di riferimento nel panorama del marketing tradizionale e digitale e nell’organizzazione di eventi aziendali. Un percorso di successo che ha portato la realtà ferrarese, con un’ulteriore sede anche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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