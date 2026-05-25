Musica teatro e comicità per accendere la creatività giovanile | torna ' Fabbrica Estate'

Una serata di musica, teatro e comicità prenderà vita nell’arena estiva della Fabbrica delle Candele, dedicata ai giovani. L’evento, intitolato 'Fabbrica Estate', prevede spettacoli dal vivo e performance artistiche rivolte ai più giovani. La manifestazione si svolgerà durante i mesi estivi e mira a coinvolgere la comunità giovanile attraverso diverse espressioni culturali. La programmazione è stata annunciata e si svolgerà nel cortile della struttura all’aperto.

La cultura forlivese riparte dai giovani e si prepara a invadere l’arena estiva della Fabbrica delle Candele. È stato presentato ufficialmente lunedì 25 maggio il programma di “Fabbrica Estate 2026”, la rassegna promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Dal 29 maggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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