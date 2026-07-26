La formazione si rinnova Inaugurato l’asilo

È stato inaugurato un nuovo asilo ad Arcidosso, progettato con standard moderni di sicurezza e sostenibilità. La struttura sarà operativa già dal prossimo settembre e potrà ospitare i bambini del territorio. La costruzione mira a offrire un ambiente sicuro e funzionale per l’accoglienza dei piccoli, con attenzione alle esigenze di bambini e famiglie. La realizzazione si inserisce nel piano di rinnovo delle strutture educative della zona.

ARCIDOSSO Una struttura nuova, progettata secondo i più moderni standard di sicurezza e sostenibilità, pronta ad accogliere i bambini del territorio già dal prossimo settembre. È stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale di Arcidosso, in via Ovidio Gragnoli, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco Jacopo Marini, degli amministratori locali e di numerosi cittadini che hanno preso parte al momento di festa. L’edificio sostituisce il precedente asilo, demolito e ricostruito integralmente grazie a un importante intervento di riqualificazione che ha permesso di realizzare una scuola moderna, efficiente dal punto di vista energetico e dotata di elevati standard di sicurezza antisismica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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