È stato aperto il nuovo asilo nido comunale ad Arcevia, intitolato a Francesco Merloni, industriale e ministro scomparso nel 2024. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza delle autorità locali. La struttura è destinata all’accoglienza di bambini in età prescolare. La scuola si trova nel centro della città e conta diverse aule e spazi all’aperto. L’apertura ufficiale è avvenuta questa mattina.

ARCEVIA È stato inaugurato ad Arcevia il nuovo asilo nido comunale intitolato alla memoria di Francesco Merloni, l’industriale, filantropo e già ministro della Repubblica scomparso nel 2024. Alla cerimonia hanno preso parte la moglie Cecilia, i figli Paolo e Francesca, insieme alle autorità civili e militari e a numerosi cittadini con i propri bambini. La struttura, che si inserisce nel piano di investimenti del Comune sull’intero comparto educativo, è stata realizzata puntando su standard elevati di sicurezza sismica e di efficienza energetica grazie all’utilizzo dei fondi europei del Pnrr. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire la qualità della vita e il connubio tra servizi e lavoro per contrastare lo spopolamento delle aree interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il nuovo asilo: "Francesco. Merloni"

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