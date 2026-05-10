Inaugurato l’asilo nido Magica Bula | Gariga festeggia il completamento dei lavori

Sabato 9 maggio, l’asilo nido Magica Bula di Gariga ha riaperto le sue porte dopo un intervento di ristrutturazione. La cerimonia inaugurale ha segnato la conclusione dei lavori di miglioramento dell’edificio, che ora offre ambienti rinnovati per l’accoglienza dei bambini. La struttura, situata nel quartiere, ha visto un riqualificamento degli spazi interni e delle aree esterne, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e confortevole per i piccoli utenti.

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