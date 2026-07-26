La fine della correlazione negativa tra azioni e obbligazioni | il nuovo regime che cambia le regole del gioco per gli investitori nel 2026-2027

Nel primo semestre del 2026, la correlazione tra azioni e obbligazioni, storicamente negativa, si è indebolita o è diventata positiva in diversi periodi. Questo cambiamento rappresenta un mutamento importante per gli investitori, che devono rivedere le strategie di allocazione. La modifica delle regole del gioco si prevede possa avere effetti significativi sui portafogli, con un possibile aumento della co-movimentazione tra le due asset class. La situazione si inserisce in un quadro di evoluzione dei mercati finanziari.

Nel primo semestre del 2026 un fenomeno silenzioso ma profondo sta cambiando le regole del gioco per milioni di investitor La correlazione tra azioni e obbligazioni, storicamente negativa, si è indebolita o è addirittura diventata positiva in diversi periodi. Quello che per decenni ha funzionato come un affidabile paracadute – i bond che salgono quando le borse scendono – non offre più la stessa protezione. Tassi “normalizzati”, debito pubblico elevato, shock dal lato dell’offerta legati all’AI e alle tensioni geopolitiche hanno creato un nuovo regime macroeconomico in cui le due grandi asset class tendono a muoversi più spesso nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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