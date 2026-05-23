Il boom del private credit e la crisi di liquidità nel debito privato | implicazioni per azioni e obbligazioni nel 2026

Il private credit ha superato i 2-3 trilioni di dollari, diventando un settore di dimensioni sistemiche nel mercato finanziario. Nel frattempo, si registra una crisi di liquidità nel debito privato, che sta influenzando le scelte di investimento. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni su azioni e obbligazioni nel 2026, con alcuni strumenti che potrebbero risultare più difficili da vendere o valutare.

In un mercato finanziario sempre più diviso tra asset quotati e non quotati, il private credit ha raggiunto dimensioni sistemiche, superando i 2-3 trilioni di dollari. Dopo anni di crescita esplosiva, nel 2026 emergonotuttavia i primi segnali di stress legati alla liquidità. Tra questi, redemption in aumento, fondi che limitano le uscite e un potenziale contagio verso i mercati pubblici. Cerchiamo di analizzare le dinamiche macro economiche che hanno alimentato il fenomeno e i rischi concreti di un deleveraging che potrebbero influenzare i rendimenti obbligazionari, gli spread credit e la volatilità dei mercati azionari. Un’analisi che riteniamo utile che per comprendere non solo dove stiamo andando, ma soprattutto quali rischi e opportunità si stanno materializzando nei portafogli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Private Credit Crisis: US Economy's Hidden Risk amidst Iran War

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