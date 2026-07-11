L’invecchiamento demografico accelerato | la variabile macro silenziosa che sta riscrivendo le regole per azioni e obbligazioni

Il numero di persone sopra i 65 anni sta crescendo rapidamente, modificando il panorama finanziario. Questa tendenza si traduce in un aumento della domanda di azioni e obbligazioni a lungo termine, poiché le esigenze di spesa e investimento cambiano con l’età. La popolazione più anziana, che in passato rappresentava una minoranza, sta diventando una componente dominante, influenzando le strategie di investimento e le politiche economiche.

In un mondo finanziario ossessionato da notizie flash esiste una forza silenziosa e di lunghissimo periodo che rischia di essere sottovalutata. Forza che si chiama invecchiamento accelerato della popolazione. In Italia e in gran parte d’Europa questo fenomeno non è un rischio futuro, ma una realtà già in atto. Il calo delle nascite, l’aumento dell’aspettativa di vita e l’uscita dal mercato del lavoro delle generazioni del baby-boom stanno modificando profondamente la struttura economica del continente. Il dependency ratio peggiora rapidamente, la forza lavoro si contrae e la spesa per pensioni e sanità è destinata a crescere in modo strutturale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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