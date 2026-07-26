Gli Stirati hanno conquistato la finale Gold della Boomber Summer Cup Futsal, organizzata da Sporting Club Mezzana e Msp Prato, battendo il Prosques con il punteggio di 8-4. La partita si è svolta nel corso dell’evento che si è concluso prima delle ferie estive. La vittoria ha garantito agli Stirati il trofeo di questa edizione del torneo. La competizione ha coinvolto diverse squadre e si è svolta nel periodo di fine estate.

Sono stati gli Stirati a vincere l’edizione 2026 della " Bombeer Summer Cup Futsal ", la manifestazione promossa da Sporting Club Mezzana e Msp Prato, quasi a chiusura della stagione estiva prima delle ferie. I campioni si sono imposti per 8-4 nell’atto conclusivo giocato allo Sporting, al cospetto del Prosques. A seguire la cerimonia di premiazione, alla presenza di Cristiano Sonetti dello Sporting Club Mezzana e di Francesco Vallerini e Diletta Bitorzoli in rappresentanza della Msp Prato, oltre che di sostenitori e amici degli atleti finalisti. In questa occasione sono stati premiati anche il miglior bomber, Francesco Martini del Prosques, e il miglior portiere del torneo, Alessio Fattori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La finale Gold della Boomber Summer Cup Futsal promossa da Sporting Club Mezzana e Msp Prato. Stirati a valanga sul Prosques: 8-4 e coppa al cielo

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