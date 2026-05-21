Coppa dei Club Maxibon padel MSP sabato e domenica al Ponte Milvio Tennis Club le finali di Roma e provincia e quella della Regione Lazio

Nel fine settimana, il Ponte Milvio Tennis Club sarà il teatro delle finali della Coppa dei Club Maxibon MSP, il più grande torneo amatoriale di padel in Italia. L’evento si svolgerà sabato e domenica, coinvolgendo le squadre di Roma, provincia e della Regione Lazio. La manifestazione si svolgerà a pochi passi dal Foro Italico e dallo Stadio Olimpico. La fase finale riunirà diverse squadre che si sono sfidate nelle ultime settimane nel corso delle qualificazioni regionali e territoriali.

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