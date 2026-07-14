Nella serata romana, il campo di calcetto si svuota mentre le luci blu si accendono sui campi da padel. Nella finale della Coppa Summer 2026, la coppia composta da metalli e Di Felice si impone nella categoria Gold, conquistando il titolo. La partita si conclude con una vittoria netta, lasciando il pubblico senza parole. La competizione ha visto protagonisti diversi atleti, ma sono stati loro a emergere tra i migliori.

Roma cambia ritmo al calare della sera: il pallone di calcetto tace, le luci blu dei campi si accendono, e il fruscio delle racchette di padel diventa lingua comune. In mezzo a questa mappa di vetro e passanti curiosi, due cognomi si ritagliano una scia di applausi: Metalli e Di Felice. Roma ama il rito del dopolavoro. Prima era “ci vediamo al calcetto ”. Ora molti scrivono “ci vediamo al padel ”. È un passaggio morbido, quasi inevitabile. Il gioco è rapido. Le regole sono semplici. La socialità conta. Si ride molto, si suda il giusto, si riparte il giorno dopo con la testa più leggera. Il circuito delle aziende ha fiutato presto l’aria. Il “ Grandi Firme di Roma ” mette insieme squadre con stili e mondi diversi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Da Calcetto a Padel: Il Trionfo di Metalli-Di Felice al Grandi Firme di Roma nella Finale Gold e Coppa Summer 2026

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