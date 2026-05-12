Durante il Grande Fratello 2024, Maria Monsé e Perla Maria Paravia sono state protagoniste di numerosi scontri con altri concorrenti, tra cui alcune ex concorrenti del programma. In un episodio recente, un'ex protagonista del reality ha criticato pubblicamente Lucia Ilardo, definendola “la più falsa”. La discussione ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce tensioni e confronti tra le partecipanti.

Il Grande fratello 2024 ha visto tra le sue protagoniste Maria Monsé e Perla Maria Paravia. A quel tempo, il duo madre e figlia ebbe diversi scontri sia con le Non è la Rai che con altri componenti della casa. A distanza di tempo, ecco che le due donne sono tornate prepotentemente alla ribalta per un'intervista rilasciata al programma A tutto gossip, condotto da Lisa Fusco. In questo frangente, le due ex gieffine hanato le dinamiche di questa edizione del Grande fratello vip. Maria Monsé ha usato parole dure per descrivere Lucia Ilardo: "La più stratega e falsa di questa edizione? Per me è Lucia Ilardo. La sua amicizia con Alessandra Mussolini è totalmente fake.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex protagonista del Grande fratello 2024 contro Lucia Ilardo: “E’ la più falsa”

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