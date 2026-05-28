Carroll sotto inchiesta | sospetta falsa testimonianza sui fondi legali

Notizia in breve

Un uomo è sotto inchiesta per falsa testimonianza riguardo ai fondi legali dichiarati inesistenti nel 2022. Le indagini si concentrano sui flussi finanziari e sui soggetti coinvolti nella gestione di questi fondi. Si cerca di chiarire chi abbia effettivamente gestito le somme dichiarate e come possano influenzare eventuali vittorie civili. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui possibili sviluppi dell'inchiesta.