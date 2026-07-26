Il Gran Premio del Bahrein si svolgerà dal 2 al 4 ottobre, recuperando la data saltata ad aprile. La gara, originariamente prevista in Medio Oriente, era stata cancellata a causa di problemi in quella regione. La Formula Uno ha confermato ufficialmente la data, segnando il ritorno del campionato in Malesia dopo un'assenza prolungata. La corsa si terrà nel weekend di inizio ottobre, con prove e qualifiche previste nei giorni precedenti.

La Formula Uno torna in Malesia. È stata ufficialmente annunciata la data per il recupero di una delle due date saltate ad aprile (Arabia Saudita e Bahrein) per i problemi in Medio Oriente, che si disputerà nel weekend del 2-4 di ottobre. La F1 torna così in Malesia per la prima volta dal 2017 e lo farà in mezzo ai Gran Premi dell’Azerbaijan e quello di Singapore. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti relativi alle tappe in Medio Oriente di fine anno, con il calendario 2026 che arriva così momentaneamente a 23 gare., Nonostante si corra in Malesia, l'evento sarà denominato Gran Premio del Bahrein, in virtù degli accordi presi con gli organizzatori della gara di Sakhir, di cui Sepang prenderà il posto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La F1 torna in Malesia: il GP del Bahrein verrà recuperato il 4 ottobre

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