Potrebbero esserci cambiamenti nei GP di F1 in Medio Oriente per la seconda parte del 2026. Attualmente, il Mondiale si svolge principalmente in Europa, ma le autorità stanno valutando eventuali variazioni nel calendario. Si ipotizza anche un possibile recupero di una gara in Malesia, anche se non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta incerta, e le decisioni definitive potrebbero influenzare il programma della prossima stagione.

Il Mondiale di F1 sta vivendo mesi intensi in Europa, ma pensando alla seconda parte del 2026 l’occhio di Liberty Media deve guardare con attenzione al finale di stagione e a quanto è successo e potrebbe – non – succedere in Medio Oriente. Dopo la cancellazione dei GP di inizio anno previsti in Arabia Saudita e Bahrain, ora il focus è su Qatar (29 novembre) e Abu Dhabi (6 dicembre): ultime due tappe del Campionato del Mondo. Secondo quanto riportato da The Race, Liberty Media – pur di evitare la cancellazione di ulteriori appuntamenti dal calendario – starebbe iniziando a sondare località e tracciati alternativi da tenere pronti in caso di indisponibilità delle piste di Losail e Yas Marina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1: incertezza per i GP in Medio Oriente, spunta un possibile “recupero” in Malesia

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