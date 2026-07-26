Il generale Roberto Vannacci ha dichiarato che gli affari di Andrea Pirlo, coinvolto come testimonial di un’agenzia di scommesse russa, non devono interessare la Nazionale. La sua posizione è arrivata in risposta alla possibile nomina dell’ex calciatore come allenatore della selezione azzurra. Vannacci ha sottolineato che le questioni personali di Pirlo non devono influenzare le decisioni sul ruolo di commissario tecnico.

Vannacci in difesa di Pirlo sul ruolo di ct della Nazionale. Il generale Roberto Vannacci, leader del partito Futuro Nazionale, è intervenuto in merito alla possibile nomina di ct della Nazionale italiana di Andrea Pirlo, testimonial di un’agenzia di scommesse russa. Le dichiarazioni riportate da La Stampa: “ Non vedo questione etica, la sponsorizzazione non deve interessare a nessuno: cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali. Questa non è una cosa che va presa in considerazione per valutare incarichi eventuali a Pirlo, dove invece vanno valutate la competenza e certo non gli affari con agenzie varie. Come feci con Buttafuoco a Venezia, dunque, a lui do la mia solidarietà “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La difesa di Vannacci è la pietra tombale su Pirlo: “I suoi affari non devono interessarci”

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