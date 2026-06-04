suicidio assistito il senato mette la pietra tombale sulla legge

Il Senato ha deciso di bloccare definitivamente la legge sul suicidio assistito, che era stata richiesta sette anni fa dalla Corte costituzionale. La normativa, che prevedeva l’assistenza al fine vita, non potrà più essere approvata. La decisione riguarda anche le procedure di eutanasia, che erano state discusse in passato. La legge è considerata ormai definitivamente fuori discussione, segnando la fine di ogni tentativo di regolamentare queste pratiche nel paese.

La legge sul fine vita richiesta sette anni fa dalla Corte costituzionale è di fatto morta. Con eutanasia, dopo una lunga vita di sofferenze e senza dignità. Come previsto, infatti,. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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