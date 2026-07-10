Si diffonde la notizia che un uomo algerino, coinvolto in un procedimento giudiziario, sia stato recentemente liberato. La vicenda ha suscitato reazioni di critica nei confronti del sistema giudiziario e delle figure responsabili del processo. Parallelamente, circolano indiscrezioni sulla possibile creazione di un nuovo partito politico da parte di un esponente noto, con caratteristiche simili a quelle di un altro politico di destra. Si parla di un tentativo di formare un movimento con posizioni di centrodestra e di sinistra, senza conferme ufficiali.

Gira voce che Di Battista voglia creare un partito, un po’ come Vannacci. In effetti si somigliano, uno a destra e l’altro vagamente nel campo della sinistra. Diciamo che anche lui un po’ di spazio lo avrebbe: il M5S alleato del Pd, e soprattutto nel campo largo con Renzi, potrebbe deludere un numero enorme di elettori grillini della prima ora. Che di ritrovarsi con l’ex premier di Rignano proprio non riescono a immaginarselo. A sinistra sono nel panico perché la prima piazza unitaria del campo largo è stata un flop clamoroso. E non per la contestazione di Potere al Popolo, ma per ciò che è emerso: la divisione, abnorme, sulla politica estera (vedi le frasi di Conte), la scarsa partecipazione (sedie vuote: tante) e le incomprensioni sul riarmo (il Pd sì, gli altri no). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’algerino liberato è una vergogna, pietra tombale sul Campo Largo e Ranucci: quindi, oggi…

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