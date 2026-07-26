La denuncia | Lo spostamento delle fermate all’ospedale danneggia i più fragili Atb | Più collegamenti col nuovo assetto

Un'associazione ha denunciato che lo spostamento delle fermate all’ospedale penalizza i passeggeri più fragili. Atb risponde che il nuovo assetto garantirà più collegamenti. Con l’attivazione del servizio e-BRT, i bus elettrici si muoveranno principalmente su corsie preferenziali tra le stazioni di Bergamo e Verdellino, passando da Dalmine. La modifica delle fermate e il nuovo tracciato influenzeranno l’operatività delle linee cittadine.

L’attivazione del servizio e-BRT, il tanto discusso trasporto su bus elettrici che si sposterà prevalentemente su corsie preferenziali tra la stazione di Bergamo e quella di Verdellino transitando da Dalmine, avrà a cascata alcune conseguenze sull’operatività delle linee Atb che servono la città. Una riorganizzazione generale che la società ha presentato lo scorso 14 luglio e che entrerà in vigore dal 3 agosto. Se il cambiamento più evidente riguarderà la storica Linea 5, che oggi attraversa la città da est a ovest e che, nella sua configurazione attuale, scomparirà per lasciare spazio a una serie di nuovi collegamenti, anche sulla... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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