Nuove linee Atb ospedale più lontano per i pazienti fragili L’azienda | Collegamenti potenziati

Notizia in breve

Una dipendente dell’ospedale critica la nuova rete Atb, affermando che le fermate sono più distanti, rendendo più difficile il raggiungimento per i pazienti fragili. L’azienda di trasporto risponde che i collegamenti sono stati potenziati e che valuterà eventuali modifiche. La replica sottolinea l’aumento della frequenza delle corse, senza confermare modifiche immediate alla geografia delle fermate.