Nuove linee Atb ospedale più lontano per i pazienti fragili L’azienda | Collegamenti potenziati
Una dipendente dell’ospedale critica la nuova rete Atb, affermando che le fermate sono più distanti, rendendo più difficile il raggiungimento per i pazienti fragili. L’azienda di trasporto risponde che i collegamenti sono stati potenziati e che valuterà eventuali modifiche. La replica sottolinea l’aumento della frequenza delle corse, senza confermare modifiche immediate alla geografia delle fermate.
LA LETTERA. Una dipendente del «Papa Giovanni XXIII» critica la nuova rete Atb per la distanza delle fermate. L’azienda replica: «Collegamenti più frequenti, valuteremo modifiche». La riorganizzazione delle linee Atb in servizio all’ospedale Papa Giovanni XXIII, prevista dal 4 agosto, suscita le preoccupazioni di una dipendente dell’azienda ospedaliera. In una lettera inviata a «L’Eco di Bergamo», la lettrice segnala in particolare le possibili difficoltà per i pazienti e per le persone con ridotta mobilità nel raggiungere il centro città. «Vi scrivo in modo totalmente rammaricato per la situazione che a breve si verificherà», esordisce la dipendente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Nuove linee Atb, ospedale più lontano per i pazienti fragili. L’azienda: Collegamenti potenziatiUna dipendente del Papa Giovanni XXIII critica la nuova rete Atb per la distanza delle fermate. L’azienda replica: Collegamenti più frequenti, valuteremo modifiche. ecodibergamo.it
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