Rapporto Inps più lavoro ma salari fragili Con lo smartworking più figli e meno pensioni
Secondo un rapporto Inps, nel 2023 si registra un aumento dell’occupazione, ma i salari rimangono bassi. Lo smartworking ha favorito l’ingresso di più figli nel mercato del lavoro, mentre le pensionate rappresentano la maggioranza, con assegni di un terzo inferiori rispetto agli uomini. All’estero, circa 315mila pensioni vengono erogate. Oltre due milioni di lavoratori sono impiegati in contratti di somministrazione.
Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. All’estero 315mila pensioni. Oltre 2 milioni i lavoratori in somministrazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Dario Carotenuto M5S Lunedì 23 Febbraio 2026 ore 12:20 Su pensioni e costo della vita
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