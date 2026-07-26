La denuncia di Ferracuti | Impianto di Montevderde lasciato all’abbandono

Notizia in breve

Il consigliere Ferracuti ha denunciato che l'impianto di calcio a 8 di Monteverde si trova abbandonato. Ha sottolineato che, oltre alla costruzione, gli impianti sportivi devono essere anche mantenuti. La struttura è lasciata in condizioni di degrado, secondo quanto riferito. Ferracuti ha evidenziato la mancanza di interventi di conservazione e cura dell’impianto. La questione riguarda la gestione delle strutture sportive nella frazione di Monteverde.