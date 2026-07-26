La denuncia di Ferracuti | Impianto di Montevderde lasciato all’abbandono
Il consigliere Ferracuti ha denunciato che l'impianto di calcio a 8 di Monteverde si trova abbandonato. Ha sottolineato che, oltre alla costruzione, gli impianti sportivi devono essere anche mantenuti. La struttura è lasciata in condizioni di degrado, secondo quanto riferito. Ferracuti ha evidenziato la mancanza di interventi di conservazione e cura dell’impianto. La questione riguarda la gestione delle strutture sportive nella frazione di Monteverde.
"Gli impianti sportivi non vanno solo costruiti, ma anche mantenuti". Questo il pensiero del consigliere Claudio Ferracuti, del gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’, in riferimento all’impianto sportivo di calcio a 8 esistente nella frazione di Monteverde. Il terreno di gioco esisteva già da anni, ma durante l’Amministrazione del sindaco Armando Benedetti venne risistemato: rifatto il manto in erba sintetica, la recinzione e gli spogliatoi utilizzando dei container. Un intervento di diverse decine di migliaia di euro, servito ad accogliere prima le attività della scuola calcio Tignum Montegiorgio, e poi gestito da alcuni appassionati di sport per attività amatoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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