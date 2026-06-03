Un uomo di 26 anni, residente a Torino, ha riferito di essere stato aggredito da tre persone in strada. Secondo la denuncia, l'aggressione sarebbe avvenuta perché avrebbe sentito rivolgersi a lui un insulto riferito alla sua provenienza. La vittima è stata colpita e lasciata sanguinante. La polizia ha avviato un’indagine per identificare gli aggressori.

Pestato a sangue da tre ragazzi più giovani di lui per un’unica “colpa”: essere un “terrone“. È accaduto a Torino, dove un 26enne di Agrigento, da tempo residente in città, ha raccontato di essersi avvicinato a un gruppetto di giovani per chiedere un’informazione stradale. In cambio ha ricevuto insulti e una doppia frattura alla mandibola. Ragazzo aggredito a Torino Roberto si è laureato in Economia all’università di Palermo ed ha lasciato la Sicilia per lavorare in una banca torinese. “A Torino ne abbiamo le pal*e piene dei terroni”, si è sentito rispondere, come riporta il quotidiano La Repubblica. L’incontro è avvenuto a pochi passi dal campus Einaudi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Virgilio.it - Picchiato in strada a Torino e lasciato in una pozza di sangue, 26enne aggredito perché "terrone": la denuncia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abbiamo risvegliato il nostro Potere. Secondo BOSS – Persona 4 Golden [03] | Gameplay 100%

Notizie e thread social correlati

Massacrato di botte, trovato in strada in una pozza di sangue: “Non so chi mi abbia picchiato”. L’ “avviso” per un debito di drogaUn uomo è stato trovato in strada, riverso in una pozza di sangue, con ferite gravi al volto e al corpo.

Massacrato a Torino perché "terrone": il Codacons chiede una taglia civica per incastrare il brancoUn giovane di 26 anni, originario dell'Agrigentino, è stato aggredito a Torino dopo aver chiesto informazioni.

Temi più discussi: Eur, aggressione choc in strada: pr picchiato fuori dal locale; Parla il professore aggredito dagli studenti a Parma: Non li denuncio perché è più educativo così; 16enne picchiato in strada a Settimo: finisce in ospedale con venti giorni di prognosi; Aggredito in strada a Treviglio: 25enne finisce in ospedale.

Branco aggredisce dodicenne a Volla: un episodio sconcertante - Un ragazzo di 12 anni aggredito in strada: la violenza tra coetanei preoccupa. Continua la lettura : ift.tt/vI7QYUW x.com

A Torino abbiamo le palle piene dei terroni, giovane massacrato in stradaUn impiegato di 26 anni picchiato a sangue in Borgo Rossini, luogo della movida torinese, da tre ragazzi: Pensavo che fosse una battuta, invece mi ... torino.repubblica.it

Una grande trama principale o più archi più piccoli? Entrambi? Come farlo? reddit

Eur, aggressione choc in strada: pr picchiato fuori dal localeL'anno scorso, a luglio, davanti al locale è stato ferito un buttafuori con un'arma da fuoco. A sparare, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Lorenzo Sagoni, 34 anni: 'Malavita' è uno dei s ... romatoday.it