Un testimone ha riferito di aver visto un cane lasciato morire di fame davanti a lui a Cala Forno, in provincia di Grosseto. L’episodio è avvenuto di recente e si aggiunge a una serie di segnalazioni di maltrattamenti animali nella zona. La persona ha denunciato la mancanza di intervento da parte di chi avrebbe dovuto intervenire e ha sottolineato che quanto accaduto non dovrebbe mai verificarsi.

Grosseto, 21 luglio 2026 – “ Quello che abbiamo vissuto oggi a Cala di Forno non dovrebbe accadere mai. Eppure è successo, davanti ai miei occhi, nell’indifferenza di chi avrebbe dovuto intervenire. Inizia così la mail che ci ha inviato una lettrice su quanto accaduto nel cuore del Parco della Maremma. E sulle sofferenze che non vorremmo mai vedere patire a un animale. Eppure è accaduto. La denuncia choc: “È morto davanti a noi”. “Ero a Cala di Forno – prosegue la lettrice – quando sono arrivati due uomini insieme a un cane in gravissime condizioni: era chiaramente disidratato, in forte sofferenza e in preda a quello che sembrava essere un colpo di calore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cala Forno, la denuncia choc: “Un cane lasciato morire di stenti davanti a me”

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