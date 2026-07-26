La crociata per far saltare Pirlo | il pretesto dello sponsor russo e le riflessioni di Malagò Perché sconfessare subito Maldini sarebbe un errore | L’analisi
Uno sponsor russo ha sollevato polemiche per la nomina di Pirlo come commissario tecnico della Nazionale, portando a una campagna di critiche. Malagò ha commentato che sconfessare subito Maldini sarebbe un errore. Pirlo non è ancora stato ufficialmente nominato, ma già si discute delle sue possibilità e delle opposizioni. La vicenda si svolge prima di eventuali annunci ufficiali, con commenti e prese di posizione che si susseguono nel dibattito pubblico.
Andrea Pirlo non è ancora il commissario tecnico della Nazionale e già c’è chi prova a impedirgli di diventare il prossimo allenatore azzurro. È una dinamica tipicamente italiana: prima lo scetticismo per una scelta che può essere discussa sul piano tecnico, poi la ricerca di un argomento più forte, più spendibile. Così ecco spuntare la sponsorizzazione con Fonbet, il bookmaker russo di cui Pirlo è stato testimonial: una visita a Mosca è diventata improvvisamente il centro del dibattito. Non più il curriculum, non più l’esperienza limitata in panchina, non più i dubbi sulla capacità di guidare una ricostruzione: il problema, adesso, sarebbe la Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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C’è già la crociata anti-Pirlo: Prende i soldi dalla RussiaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola C’è già la crociata anti-Pirlo: Prende i soldi dalla Russia pubblicato il 26 Luglio 2026 a firma di L. Giar. ilfattoquotidiano.it