La crociata per far saltare Pirlo | il pretesto dello sponsor russo e le riflessioni di Malagò Perché sconfessare subito Maldini sarebbe un errore | L’analisi

Notizia in breve

Uno sponsor russo ha sollevato polemiche per la nomina di Pirlo come commissario tecnico della Nazionale, portando a una campagna di critiche. Malagò ha commentato che sconfessare subito Maldini sarebbe un errore. Pirlo non è ancora stato ufficialmente nominato, ma già si discute delle sue possibilità e delle opposizioni. La vicenda si svolge prima di eventuali annunci ufficiali, con commenti e prese di posizione che si susseguono nel dibattito pubblico.