Firenze, 26 luglio 2026 – Un vero e proprio colpo di scena al termine della gara degli 800 metri maschili corsi nel tardo pomeriggio di oggi ai Campionati Italiani Assoluti di atletica, in svolgimento allo stadio "Ridolfi" di Firenze. La corsa verso l’altare. Il mezzofondista azzurro Francesco Pernici, 23 anni, di esine (Brescia), pochi istanti dopo aver tagliato il traguardo della gara da lui stesso vinta, si è presentato nel settore della tribuna centrale con un anello facendo la proposta di matrimonio alla propria fidanzata, Sara Spatti. https:www.lanazione.itfirenzecronacaedward-e-annamaria-un-amore-infinito-ogni-giorno-10-chilometri-a-piedi-per-andare-a-tenerle-la-mano-nella-rsa-gq2jdmys La proposta di matrimonio è stata accettata e dunque i due presto convoleranno a nozze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La corsa di Pernici: taglia il traguardo e chiede alla fidanzata Sara di sposarlo. Bacio e applausi del pubblico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'atleta taglia il traguardo e chiede alla fidanzata di sposarlo

Grandi emozioni allo Sposalizio del Mare: ripesca l'anello e poi chiede alla compagna di sposarloDurante la cerimonia dello Sposalizio del Mare, un momento particolare ha catturato l'attenzione dei presenti.

Temi più discussi: Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2026; 2026, l’anno in cui cadono i record impossibili dell’atletica; Miorini e Pernici tornano in pista, tra Stati Uniti, Firenze e Brescia; LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: serata di gala con Jacobs e Battocletti!.

La corsa di Pernici: taglia il traguardo e chiede alla fidanzata Sara di sposarlo. Bacio e applausi del pubblicoFirenze: il 23enne bresciano delle Fiamme Gialle, neoprimatista italiano, ha mostrato l’anello dalla pista. La fidanzata Sara Spatti, quattrocentista, ha detto sì ... lanazione.it

Pernici riscrive la storia: record italiano degli 800 metri dopo 53 anniUna pagina storica per l'atletica italiana è stata scritta da Francesco Pernici, che a Nancy ha stabilito il nuovo record nazionale degli 800 metri. Il giovane atleta lombardo, classe 2003, ha fermato ... it.blastingnews.com