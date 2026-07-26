L' atleta taglia il traguardo e chiede alla fidanzata di sposarlo
Firenze: il 23enne neoprimatista italiano Francesco Pernici (Fiamme Gialle) dopo aver vinto in 1'44"89, ha proseguito la sua corsa verso la fidanzata Sara Spatti, 21 anni, quattrocentista, si è inginocchiato con un anello in mano per la proposta di matrimonio. Video pubblicato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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