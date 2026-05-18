Grandi emozioni allo Sposalizio del Mare | ripesca l' anello e poi chiede alla compagna di sposarlo

Da ravennatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dello Sposalizio del Mare, un momento particolare ha catturato l'attenzione dei presenti. Dopo aver recuperato l'anello dal mare, un uomo ha chiesto alla compagna di sposarlo, creando un episodio che ha emozionato il pubblico presente. La tradizione, che unisce simbolicamente la città e il mare, si è trasformata in un'occasione speciale per una proposta di matrimonio, arricchendo il rito con un gesto spontaneo e significativo.

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Un'emozione nuova all'interno di un rito antichissimo. E così la simbolica unione tra la città e il mare, diventa un'occasione incredibile per celebrare l'amore tra una coppia di innamorati. Questa è la sorpresa che ha stupito il pubblico di Cervia, ieri, dove oltre al Giro d'Italia era in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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