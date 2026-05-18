Grandi emozioni allo Sposalizio del Mare | ripesca l' anello e poi chiede alla compagna di sposarlo

Durante la cerimonia dello Sposalizio del Mare, un momento particolare ha catturato l'attenzione dei presenti. Dopo aver recuperato l'anello dal mare, un uomo ha chiesto alla compagna di sposarlo, creando un episodio che ha emozionato il pubblico presente. La tradizione, che unisce simbolicamente la città e il mare, si è trasformata in un'occasione speciale per una proposta di matrimonio, arricchendo il rito con un gesto spontaneo e significativo.

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